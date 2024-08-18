Грядки после лука и чеснока никогда пустыми не оставляю: засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей

Лето — время сбора урожая. Но не стоит оставлять грядки пустыми. После уборки чеснока, лука и картофеля можно засеять их сидератами. Эти растения не только украсят ваш огород, но и принесут огромную пользу почве.

Сидераты разрыхляют землю, делая её лёгкой и воздухопроницаемой. Они препятствуют росту сорняков, защищают землю от перегрева и обветривания, не дают размножаться вредителям. Кроме того, данные растения обогащают почву органикой.