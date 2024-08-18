Грядки после лука и чеснока никогда пустыми не оставляю: засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей
- 07:15 18 августа
- 12+
- Служба новостей
Лето — время сбора урожая. Но не стоит оставлять грядки пустыми. После уборки чеснока, лука и картофеля можно засеять их сидератами. Эти растения не только украсят ваш огород, но и принесут огромную пользу почве.
Сидераты разрыхляют землю, делая её лёгкой и воздухопроницаемой. Они препятствуют росту сорняков, защищают землю от перегрева и обветривания, не дают размножаться вредителям. Кроме того, данные растения обогащают почву органикой.
Агроном Ксения Давыдова рассказала в беседе с «Хибинами» о том, какие сидераты стоит посадить летом. Их необходимо посеять сразу после уборки урожая. Подойдут следующие растения:
Горчица. Она отлично борется с вредителями и подавляет вредные микроорганизмы.
Люцерна. Сидерат обогащает землю азотом.
Гречиха. Растение насыщает почву фосфором и калием. Отлично подходит для подготовки почвы к следующему сезону.
Фацелия. Растение выступает мощным «антибактериальным» сидератом. Она прекрасно цветёт, привлекая пчёл. Растение отличается морозостойкостью.