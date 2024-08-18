Жителей Коми ждут туман и дожди

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Коми не покидают дожди. Печорцев, сыктывкарцев и ухтинцев ждут осадки. Об этом сообщает ЦГМС региона. 18 августа жителей Коми ждёт существенное преобладание облачности с возможными кратковременными прояснениями. В ночные часы в отдельных районах, а в дневное время повсеместно вероятны небольшие осадки в виде дождя.

Ночью и ранним утром в некоторых местах возможен туман. Ветер преимущественно северо-западный и западный со скоростью 4-9 м/с. Температурные значения в ночное время составят от +7 до +12 градусов Цельсия, а в дневное время — от +15 до +20 градусов Цельсия. В восточных районах ветер может усиливаться до 6-11 м/с. Ночью температура варьируется в пределах +8…+13, днем поднимется до +17…+22 градусов Цельсия.