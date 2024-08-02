Мнение эксперта: россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

Во втором полугодии, после очередного повышения ключевой ставки Центральным банком, рыночные ставки и по депозитам, и по кредитам продолжают расти. Часть клиентов в этих условиях предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения в банках. Спикер отметил, что клиенты за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 млрд рублей.