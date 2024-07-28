За кражу семги и козлятины житель Коми заплатит штраф в 100 000 рублей
- 14:45 28 июля
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- Дмитрий Толстенёв
В Ижемском районе состоялся суд по делу о краже, вызвавший резонанс в местном сообществе. Житель района был обвинен в похищении рыбы и мяса у своей знакомой.
Преступление произошло в апреле 2024 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дом к женщине и совершил кражу.
Согласно пресс-службе судов Коми, мужчина украл 2 килограмма семги, стоимостью 3200 рублей, и 10 килограммов мяса козлятины, оцененных в 3000 рублей. В общей сложности ущерб составил 6200 рублей. Для потерпевшей эта сумма оказалась значительным ущербом, что стало одним из ключевых аспектов в рассмотрении дела.
Фигурант признал свою вину, однако от дачи показаний и объяснений отказался. Его молчание вызвало еще больше вопросов у суда и общественности. Причины, побудившие его на такой поступок, остались неясными, так как он не пояснил, зачем похитил продукты у своей знакомой.
Ижемский районный суд вынес приговор, назначив мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Этот штраф значительно превышает стоимость украденного имущества, что демонстрирует серьезность отношения суда к подобным преступлениям. Приговор на момент публикации еще не вступил в законную силу, что дает подсудимому право на обжалование решения.