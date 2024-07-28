За кражу семги и козлятины житель Коми заплатит штраф в 100 000 рублей

В Ижемском районе состоялся суд по делу о краже, вызвавший резонанс в местном сообществе. Житель района был обвинен в похищении рыбы и мяса у своей знакомой.

Преступление произошло в апреле 2024 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дом к женщине и совершил кражу.