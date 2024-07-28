"Купаться невозможно, мы все сидим на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Фото из архива "Про Города"

Неприятный сюрприз для многочисленных отдыхающих Летний сезон в Анапе, известной своими теплыми и солнечными днями, в этом году преподнес неприятный сюрприз для многочисленных отдыхающих. Вместо привычной ласковой морской воды туристы столкнулись с арктическим холодом на пляжах станицы Благовещенской, пишет progorod62.ru.

Температурный шок от ледяной воды

Денис, турист из Краснодара, с удивлением делится впечатлениями: "Вода сейчас холодная, как во время Крещения в январе. Это действительно неожиданно". Многие приезжие, рассчитывавшие на комфортное купание в теплом Черном море, оказались жестоко разочарованы. Жанна из Пермского края рассказывает: "Мы с дочерью уже два дня не можем поплавать - слишком холодно. Мы только окунулись и сразу вышли на берег".

Согласно данным, температура морской воды у берегов Анапы опустилась до 16 градусов, при этом воздух прогрелся до 36 градусов. Такой контраст температур стал настоящим шоком для многих отдыхающих, привыкших к более комфортным условиям.

Причина резкого похолодания - явление апвэллинга

Специалисты связывают столь сильное понижение температуры воды с природным явлением, называемым апвэллингом. Оно заключается в подъеме холодных подводных течений к поверхности моря, что приводит к резкому снижению температуры. Аналогичный процесс недавно наблюдался и у побережья Сочи.

Несмотря на это, многие популярные метеорологические сайты по-прежнему показывают температуру воды в Анапе около 24 градусов, вводя тем самым туристов в заблуждение. Данные мониторинга ситуации на местах явно расходятся с онлайн-прогнозами.

Последствия для отдыха и безопасности

Из-за сильных течений, вызванных апвэллингом, местные власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств. Местные жители отмечают, что в ледяной воде купается не так много отдыхающих, как обычно в этот период, пишет prokazan.

Эксперты предполагают, что температура моря может повыситься в ближайшие дни, если погодные условия нормализуются и не произойдет новых штормов. Однако апвэллинг - довольно распространенное природное явление для Черноморского побережья, которое периодически преподносит неприятные сюрпризы туристам, ожидающим комфортного купания.

Внезапное и значительное похолодание воды стало настоящим разочарованием для многих приезжих, рассчитывавших на теплый и приятный отдых на анапских пляжах. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что даже в разгар летнего сезона погода в регионе может преподносить неожиданные сюрпризы, с которыми стоит считаться при планировании поездки.

Ситуация с резким похолоданием морской воды в Анапе, вызванным явлением апвэллинга, безусловно, создает определенные неудобства для отдыхающих. Однако, исходя из прогнозов экспертов, не стоит полностью отказываться от запланированной поездки в ближайшее время.

Вот несколько ключевых моментов, которые нужно учитывать: