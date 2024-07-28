Под угрозой лесных пожаров оказались почти 250 населенных пунктов в Коми
- 15:45 28 июля
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми под угрозой лесных пожаров находятся 249 населенных пунктов. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в своем недавнем заявлении.
Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у властей и населения, особенно в свете нынешних климатических условий, способствующих повышенной пожарной опасности.
Согласно предоставленным данным, наибольший риск приходится на Усть-Куломский и Удорский районы. Эти районы обладают обширными лесными массивами, которые становятся легкой добычей для огня в жаркую и сухую погоду. Ухта и Печора также входят в число наиболее уязвимых зон, где вероятность возникновения лесных пожаров высока.
Глава республики подчеркнул, что меры по предотвращению пожаров принимаются оперативно и систематически. В регионе действует строгий режим пожарной безопасности, включающий запрет на разведение костров и сжигание сухой травы. Организованы регулярные патрули лесных массивов, а также усилены меры контроля за потенциальными источниками возгорания.