У жителей Коми росгвардейцы изъяли 10 единиц охотничьего оружия

Фото Росгвардии Коми

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми было выявлено шесть правонарушений, связанных с оборотом оружия. В ходе проверок изъято десять единиц охотничьего оружия, что подчеркивает важность контроля и соблюдения законодательства в этой сфере.

К административной ответственности был привлечен один владелец оружия. Нарушение заключалось в том, что он не сообщил в подразделение лицензионно-разрешительной работы об изменении места жительства в установленный двухнедельный срок. Это является серьёзным нарушением правил оборота оружия, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

Четыре других нарушения связаны с несвоевременным продлением разрешительных документов. Граждане, допустившие эти нарушения, не продлили разрешения на владение оружием в установленные сроки. Важно отметить, что нарушение сроков продления разрешительных документов может привести к административной ответственности и конфискации оружия.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане обязаны представить заявление и необходимые документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. Это требование важно для обеспечения надлежащего контроля за оборотом оружия и предотвращения возможных правонарушений.

Нарушение сроков регистрации или перерегистрации оружия также влечет за собой административную ответственность. Гражданам, допустившим подобные нарушения, может грозить штраф и конфискация оружия. Это подчеркивает необходимость своевременного выполнения всех процедур, связанных с регистрацией и продлением разрешений на владение оружием.