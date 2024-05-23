Педофил из Эжвы, что намеревался изнасиловать мальчика, отправится в колонию
- 08:15 23 мая
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- Татьяна Зубова
Житель Эжвы, что намеревался изнасиловать несовершеннолетнего мальчика, отправится в колонию. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По информации ведомства, осенью минувшего 2023 года в региональных пабликах распространилась информация о неком горожанине, что под ложным предлогом приглашал к себе домой ребенка, намереваясь в дальнейшем изнасиловать его. Происшествие зафиксировали возле одного из домов по проспекту Бумажников. Довести задуманное до конца злоумышленник не смог. В ситуацию вмешался прохожий, что позволил мальчику убежать.
Личность мужчины вскоре установили правоохранители. Его задержали, а позднее, собрав основательную доказательственную базу, дело передали в суд. Фигуранта признание виновным в приготовлении к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.