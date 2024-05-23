Педофил из Эжвы, что намеревался изнасиловать мальчика, отправится в колонию

Житель Эжвы, что намеревался изнасиловать несовершеннолетнего мальчика, отправится в колонию. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, осенью минувшего 2023 года в региональных пабликах распространилась информация о неком горожанине, что под ложным предлогом приглашал к себе домой ребенка, намереваясь в дальнейшем изнасиловать его. Происшествие зафиксировали возле одного из домов по проспекту Бумажников. Довести задуманное до конца злоумышленник не смог. В ситуацию вмешался прохожий, что позволил мальчику убежать.