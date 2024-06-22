Вдоль одной из трасс Коми собрали 11 тонн мусора

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Вдоль трассы Усинск – Харьяга собрали 11 тонн мусора. Сотрудники “Транснефть - Север” провели уборку вдоль дороги. Об этом сообщает Информационная программа День. С 2021 года в России реализуется общественно-гражданская инициатива “Чистая Арктика”. Она направлена на очищение территорий от загрязнений, которые появились в ходе освоения Арктики.

Работники “Транснефть - Север” приняли участие в данной акции. Сотрудники убрались на участке возле трассы Усинск – Харьяга. Удалось собрать 11 тонн мусора, а также ликвидировали несанкционированную свалку покрышек и других отходов.