Вдоль одной из трасс Коми собрали 11 тонн мусора
- 15:47 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Вдоль трассы Усинск – Харьяга собрали 11 тонн мусора. Сотрудники “Транснефть - Север” провели уборку вдоль дороги. Об этом сообщает Информационная программа День.
С 2021 года в России реализуется общественно-гражданская инициатива “Чистая Арктика”. Она направлена на очищение территорий от загрязнений, которые появились в ходе освоения Арктики.
Работники “Транснефть - Север” приняли участие в данной акции. Сотрудники убрались на участке возле трассы Усинск – Харьяга. Удалось собрать 11 тонн мусора, а также ликвидировали несанкционированную свалку покрышек и других отходов.
Также в мероприятие участвовали волонтеры Коми, представители администрации Усинска, экодобровольцы из Тамбова, Севастополя и Ростова-на-Дону. Сотрудники “Транснефть-Север” уже 4 года вносят большой вклад в сбережение окружающей среды региона.