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Вдоль одной из трасс Коми собрали 11 тонн мусора

Вдоль одной из трасс Коми собрали 11 тонн мусораФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Вдоль трассы Усинск – Харьяга собрали 11 тонн мусора. Сотрудники “Транснефть - Север” провели уборку вдоль дороги. Об этом сообщает Информационная программа День.

С 2021 года в России реализуется общественно-гражданская инициатива “Чистая Арктика”. Она направлена на очищение территорий от загрязнений, которые появились в ходе освоения Арктики.

Работники “Транснефть - Север” приняли участие в данной акции. Сотрудники убрались на участке возле трассы Усинск – Харьяга. Удалось собрать 11 тонн мусора, а также ликвидировали несанкционированную свалку покрышек и других отходов.

Также в мероприятие участвовали волонтеры Коми, представители администрации Усинска, экодобровольцы из Тамбова, Севастополя и Ростова-на-Дону. Сотрудники “Транснефть-Север” уже 4 года вносят большой вклад в сбережение окружающей среды региона.

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