Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 24 июня 2024 года

В 90-е годы родители передали садовый участок своей дочери, и после приватизации она официально стала его собственником, находясь в браке. Через год супруги развелись, и теперь женщина хочет передать этот участок своей матери. Однако нотариус запросил согласие её бывшего мужа на заключение договора дарения. Возникает вопрос: насколько законно это требование?

Согласно юристу Ирине Сиваковой, участок земли, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированный, считается совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса имеет законное обоснование.