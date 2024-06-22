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Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 24 июня 2024 года

Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 24 июня 2024 годаФото из архива "Про Города"

В 90-е годы родители передали садовый участок своей дочери, и после приватизации она официально стала его собственником, находясь в браке. Через год супруги развелись, и теперь женщина хочет передать этот участок своей матери. Однако нотариус запросил согласие её бывшего мужа на заключение договора дарения. Возникает вопрос: насколько законно это требование?

Согласно юристу Ирине Сиваковой, участок земли, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированный, считается совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса имеет законное обоснование.

Однако, по мнению Верховного суда РФ, нотариальное согласие второго супруга на сделку с общим имуществом не требуется, если брак уже расторгнут. Таким образом, женщина может заключить договор дарения участка с матерью и обратиться в МФЦ для регистрации в ЕГРН. Об этом написала юрист в своем Telegram-канале.

Важно отметить, что бывший супруг имеет право оспорить сделку в течение одного года со дня, когда он должен был узнать о её заключении. В этом случае ему потребуется доказать, что одариваемый знал об отсутствии его согласия на дарение (статья 253 ГК РФ).

В таких ситуациях крайне важно тщательное документирование всех юридических аспектов сделки для избежания возможных споров и защиты своих прав, sevastopolmedia.ru.

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