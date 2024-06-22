В Сыктывкаре в ДТП с каретой скорой помощи пострадала женщина

В Сыктывкаре автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Из-за резкого торможения пострадала пенсионерка. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

21 июня 2024 года около 7:25 на перекрёстке улиц Морозова и Станционной произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 1963 года рождения управлял автомобилем скорой помощи Ford Tranzit. Водитель двигался со стороны улицы Жакова в направление улицы Маркова. На перекрёстке машина выехала на красный сигнал светофора. При этом транспорт ехал с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.