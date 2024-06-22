В Сыктывкаре в ДТП с каретой скорой помощи пострадала женщина
- 12:00 22 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Из-за резкого торможения пострадала пенсионерка. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
21 июня 2024 года около 7:25 на перекрёстке улиц Морозова и Станционной произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 1963 года рождения управлял автомобилем скорой помощи Ford Tranzit. Водитель двигался со стороны улицы Жакова в направление улицы Маркова. На перекрёстке машина выехала на красный сигнал светофора. При этом транспорт ехал с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.
Из-за непредвиденной помехи сыктывкарцу пришлось резко затормозить, что привело к падению пациентки в салоне машины скорой помощи. Женщина 1958 года рождения получила гематому головы, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её госпитализировали. Водитель кареты скорой за рулём с 1981 года.