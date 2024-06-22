В Коми начали выполнение рейсов по доставке детей оленеводов
- 13:37 22 июня
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- Анастасия Амелькина
«Комиавиатранс» приступил к рейсам для перевозки детей оленеводов. Об этом сообщает сама компания.
В мае-июне традиционно начинаются первые авиарейсы, доставляющие детей оленеводов в тундру для проведения летних каникул. Всего на весенне-летний и осенний периоды запланировано 96,5 часов, 38,5 из которых в конце весны и начале лета и 58 часов в августе-сентябре. За этот период планируется перевезти 252 детей.
На данный момент уже прошло рейсов. Высокий уровень мастерства наших пилотов и их способность ориентироваться на местности позволили быстро найти становище оленеводов и благополучно доставить детей к местам кочевий родителей.
Напомним, что в конце мая 2024 года Владимир Уйба вылетал в Усть-Цилемский район. Там проходила операция по спасению оленеводов.