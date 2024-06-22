В Коми начали выполнение рейсов по доставке детей оленеводов

«Комиавиатранс» приступил к рейсам для перевозки детей оленеводов. Об этом сообщает сама компания.

В мае-июне традиционно начинаются первые авиарейсы, доставляющие детей оленеводов в тундру для проведения летних каникул. Всего на весенне-летний и осенний периоды запланировано 96,5 часов, 38,5 из которых в конце весны и начале лета и 58 часов в августе-сентябре. За этот период планируется перевезти 252 детей.