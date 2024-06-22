В Коми из-за неисправной печи загорелась баня

За сутки в Коми произошёл только один пожар. Никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС региона.

21 июня 2024 года в Республике сотрудники МЧС тушили огонь в Печорском районе. Поступил вызов о горении бани в посёлке Рыбница. Здание находилось на Заречной улице. Шестеро огнеборцев ликвидировали возгорание на площади в 20 квадратных метров. Также в тушении были задействованы 2 единицы техники. Причиной пожара стала неисправность отопительной печи.