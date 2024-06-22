Этого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта
- 17:01 22 июня
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- Служба новостей
Математик-пророк Григорий Кваша рассказал о своих расчетах, связанных с военной спецоперацией на Украине, и предсказал ее завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация одержит победу в этом конфликте, хотя предвидит трудный период для страны. Кваша также прогнозирует, что в России не произойдет радикальной смены власти и к стране будут присоединяться новые территории.
Математик основывает свои предсказания на математических расчетах и теории цикличности событий, проводя анализ исторических событий и пересматривая даты и представление о ходе истории. Он утверждает, что все его предсказания всегда оправдывались. У Григория Кваши есть и другие важные прогнозы. Он уверен, что Россия переживает период империи, который продлится до 2053 года, при этом исключая кардинальные смены власти и революции. Он также предсказывает, что только после 2025 года земля окутается миром.
Странным образом, математик Кваша уже в 2021 году предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он прогнозирует четырехлетний период беспокойства от 2021 до 2025 года, после чего все военные конфликты будут урегулированы и прекращены. По его мнению, США будут побеждены, а страну ожидают упадок и долгий трудный период. Interfax также сообщает о другом прорицателе, Сидике Афгане, который в своих прогнозах поддерживает Квашу. Афган определил период развала Европейского союза с 2027 по 2032 год. Кроме того, он уверен, что ядерная мировая война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и приведет к победе России на Украине, пишет портал ko44.ru.
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