В Сыктывкаре заложили Аллею памяти
- 20:30 22 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Голдина
В столице Коми появилась Аллея памяти защитников Отечества, погибших во время проведения специальной военной операции. Об этом пишет на своей странице в социальных сетях мэр города Владимир Голдин.
В Сыктывкаре в День памяти и скорби заложили Аллею памяти в честь защитников Отечества, погибших в ходе Специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках акции «Сад памяти».
30 рябин высадили у здания Гимназии им.Пушкина по Петрозаводской улице. В посадке участвовали родные и близкие погибших бойцов СВО, в том числе семья Героя Республики Коми Виталия Лифенко, официальные лица и юнармейцы, а также участие принял Глава Республики Коми Владимир Уйба. Почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.