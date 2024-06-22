В Сыктывкаре заложили Аллею памяти

В столице Коми появилась Аллея памяти защитников Отечества, погибших во время проведения специальной военной операции. Об этом пишет на своей странице в социальных сетях мэр города Владимир Голдин.

В Сыктывкаре в День памяти и скорби заложили Аллею памяти в честь защитников Отечества, погибших в ходе Специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках акции «Сад памяти».