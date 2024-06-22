Коми выкупило в госсобственность племхоз «Ухта-97»

Племхоз “Ухта-97” стал государственной собственностью. Правительство Коми выкупает акции у собственников. Об этом сообщает глава региона Владимир Уйба.

Чтобы спасти от закрытия частный племхоз “Ухта-97”, регион выкупил акции предприятия и взял его под опеку. Это одно из старинных хозяйств Республики, которое функционирует с 1931 года. На данный момент там трудятся 100 работников, имеется 874 головы крупного рогатого скота, 370 из которых высокого состава.