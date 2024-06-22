Коми выкупило в госсобственность племхоз «Ухта-97»
- 18:35 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Племхоз “Ухта-97” стал государственной собственностью. Правительство Коми выкупает акции у собственников. Об этом сообщает глава региона Владимир Уйба.
Чтобы спасти от закрытия частный племхоз “Ухта-97”, регион выкупил акции предприятия и взял его под опеку. Это одно из старинных хозяйств Республики, которое функционирует с 1931 года. На данный момент там трудятся 100 работников, имеется 874 головы крупного рогатого скота, 370 из которых высокого состава.
В 2023 году предприятие смогло покрыть потребности местного рынка. К сожалению, после смерти основателя племхоза начались некоторые проблемы. Сбои в кормлении скота привели к уменьшению надоев, снизился объём товаров и выручка. Так как наследники не были заинтересованы в сохранении производства, правительство Коми решило выкупить акции.