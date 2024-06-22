Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Коми выкупило в госсобственность племхоз «Ухта-97»

Коми выкупило в госсобственность племхоз «Ухта-97»Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Племхоз “Ухта-97” стал государственной собственностью. Правительство Коми выкупает акции у собственников. Об этом сообщает глава региона Владимир Уйба.

Чтобы спасти от закрытия частный племхоз “Ухта-97”, регион выкупил акции предприятия и взял его под опеку. Это одно из старинных хозяйств Республики, которое функционирует с 1931 года. На данный момент там трудятся 100 работников, имеется 874 головы крупного рогатого скота, 370 из которых высокого состава.

В 2023 году предприятие смогло покрыть потребности местного рынка. К сожалению, после смерти основателя племхоза начались некоторые проблемы. Сбои в кормлении скота привели к уменьшению надоев, снизился объём товаров и выручка. Так как наследники не были заинтересованы в сохранении производства, правительство Коми решило выкупить акции.

...

  • 0

Популярное

Последние новости