В Емве ребёнок попал под колёса Ford Mondeo

В Емве велосипедист попал под колёса иномарки. Пострадавшим оказался ребёнок. Его увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.

21 июня 2024 года в Княжпогостском районе произошло ДТП. Около 19:00 в Емве на перекрёстке улиц Гущина и Дзержинского сбили ребёнка. Водитель Ford Mondeo 1983 года рождения двигался со стороны улицы Мечникова. Во время поворота налево в направление улицы Ленинградской мужчина наехал на велосипедиста 2016 года рождения. Мальчик пересекал дорогу по линии тротуара, но не сошёл с двухколёсного транспорта.