В Емве ребёнок попал под колёса Ford Mondeo
- 14:15 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Емве велосипедист попал под колёса иномарки. Пострадавшим оказался ребёнок. Его увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.
21 июня 2024 года в Княжпогостском районе произошло ДТП. Около 19:00 в Емве на перекрёстке улиц Гущина и Дзержинского сбили ребёнка. Водитель Ford Mondeo 1983 года рождения двигался со стороны улицы Мечникова. Во время поворота налево в направление улицы Ленинградской мужчина наехал на велосипедиста 2016 года рождения. Мальчик пересекал дорогу по линии тротуара, но не сошёл с двухколёсного транспорта.
Ребёнок получил ссадину в области поясницы и ушиб тазобедренного сустава слева. Его увезли в больницу. В момент происшествия велосипедист был без сопровождения родителей. Водитель “Форда” за рулём с 2012 года.