В Москве задержали актера сериала "Склифосовский"

Известного российского актёра задержали в Москве. Мужчина имел при себе запрещённые вещества в крупном размере. Об этом сообщают РИА Новости.

В Некрасовском районе Москвы сотрудники полиции остановили автомобиль. За рулём был известный по сериалу “Склифосовский” актёр. Также мужчина снимался в детективе “Прометей” 2024 года и драме “C нуля” 2022 года. Помимо него в машине находились две девушки. Водитель очень нервничал. При личном досмотре у него обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, который отправили на экспертизу.