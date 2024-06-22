Синоптики рассказали о погоде в Коми 23 июня
- 21:45 22 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми ночью осадков не ожидается, а днём пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
23 июня 2024 года на севере Республики пройдут небольшие. Поднимется западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду, на северо-востоке региона ветер будет юго-восточный. На столбике термометра можно будет наблюдать значение +17...+22 градуса, в отдельных районах+10...+15°С.
Сыктывкарцев ночью и днём ждёт сухая погода. Столбик термометра покажет отметку в +16…+18°С, ночью это значение будет +7...+9 градусов. Поднимутся западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В Воркуте облачно с прояснениями, ночью дождь, температура днём +13…+15 градусов. В Ухте осадков не ожидается, как и в Усинске, Печоре, Инте и Троицко-Печорске.