Синоптики рассказали о погоде в Коми 23 июня

В Коми ночью осадков не ожидается, а днём пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

23 июня 2024 года на севере Республики пройдут небольшие. Поднимется западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду, на северо-востоке региона ветер будет юго-восточный. На столбике термометра можно будет наблюдать значение +17...+22 градуса, в отдельных районах+10...+15°С.