"Не вздумайте брать": Роскачество назвало худшие корма для кошек
- 22:00 22 июня
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- Служба новостей
Эксперты выявили массовые несоответствия на рынке сухих кормов для кошек, выяснив, что более дешевые корма зачастую оказываются лучше по качеству, чем их дорогие аналоги, позиционируемые как премиум-класс.
В исследование вошли корма с куриным вкусом — это наиболее популярный выбор у покупателей. Проверялись продукции, произведённые в России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. Всего было изучено 25 брендов.
Составленный рейтинг показал, что некоторые корма категорически не подходят для кошек.
В 70% исследованных кормов содержатся пестициды, такие как дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил. Эти химикаты попали в корм из растительного сырья или использовались при его хранении для защиты от насекомых. Законодательных норм по допустимому содержанию пестицидов в кормах для кошек в России нет.
В восьми брендах был обнаружен микотоксин фумонизин В1, который выделяется плесневыми грибами, часто встречающимися в зерновых культурах. Он не влияет на общую токсичность кормов, однако снижает их качество. Фумонизин В1 может причинить вред печени и почкам, поэтому в других странах установлены нормы его содержания.
«Превышение общей токсичности кормов может привести к отравлению, даже если концентрация токсина незначительна, может возникнуть хроническая токсичность при регулярном употреблении продукта выше допустимых норм», — поясняет эксперт.
Эксперты также выявили следы антибиотиков в трёх из 25 кормов. Эти корма содержали противомикробные препараты группы тетрациклинов и левомицетин. В двух брендах нашли потенциально опасные синтетические антиокислители BHA (E320) и BHT (E321), которые не допускаются по стандартам Роскачества.
Корм должен обеспечивать необходимую питательную ценность, включая оптимальные пропорции белков, жиров и углеводов, а также все нужные витамины и минералы. В исследовании 2023 года были выявлены корма с дефицитом важных микроэлементов.
Например, корм «Каждый день» содержит витамин Е в объеме 24 МЕ/кг, что ниже требуемого ГОСТом уровня в 38 МЕ/кг. Производитель честно указал этот факт на упаковке.
Корма Purina One, «Proхвост», «Вкусвилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect Fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner не соответствуют ГОСТу по массовой доле селена. Корм Best Dinner, предназначенный для котят, не соответствует требованиям по содержанию селена для роста.
«Вкусвилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance оказались несоответствующими по содержанию калия. Hill’s Science Plan не соответствует ГОСТу по содержанию аминокислоты гистидина.
Корм «Каждый день» также не соответствует по уровню аминокислот тирозина, лейцина и изолейцина.