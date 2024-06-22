"Не вздумайте брать": Роскачество назвало худшие корма для кошек

Эксперты выявили массовые несоответствия на рынке сухих кормов для кошек, выяснив, что более дешевые корма зачастую оказываются лучше по качеству, чем их дорогие аналоги, позиционируемые как премиум-класс.

В исследование вошли корма с куриным вкусом — это наиболее популярный выбор у покупателей. Проверялись продукции, произведённые в России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. Всего было изучено 25 брендов.

Составленный рейтинг показал, что некоторые корма категорически не подходят для кошек.

В 70% исследованных кормов содержатся пестициды, такие как дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил. Эти химикаты попали в корм из растительного сырья или использовались при его хранении для защиты от насекомых. Законодательных норм по допустимому содержанию пестицидов в кормах для кошек в России нет.

В восьми брендах был обнаружен микотоксин фумонизин В1, который выделяется плесневыми грибами, часто встречающимися в зерновых культурах. Он не влияет на общую токсичность кормов, однако снижает их качество. Фумонизин В1 может причинить вред печени и почкам, поэтому в других странах установлены нормы его содержания.