В Сыктывкаре откроют центр "Транспортная отрасль Республики Коми"

Коми выиграла грант на создание образовательно-производственного центра "Транспортная отрасль Республики Коми". В него войдут учреждения Сыктывкара, Усинска, Воркуты и Сосногорска. Об этом рассказал в своём видеообращении глава региона.

В 2025 году в Сыктывкарском автомеханическом техникуме появится образовательно-производственного центра "Транспортная отрасль Республики Коми". На его создание привлекли более 166 миллионов рублей, 100 из которых из бюджета страны, а 35 из республиканского. Оставшийся 31 миллион предоставили социальные партнеры. Благодаря данному финансированию обновят материально-техническую базу, а у студентов появится возможность обучаться на современном оборудовании.