В Сыктывкаре откроют центр "Транспортная отрасль Республики Коми"
- 10:30 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Коми выиграла грант на создание образовательно-производственного центра "Транспортная отрасль Республики Коми". В него войдут учреждения Сыктывкара, Усинска, Воркуты и Сосногорска. Об этом рассказал в своём видеообращении глава региона.
В 2025 году в Сыктывкарском автомеханическом техникуме появится образовательно-производственного центра "Транспортная отрасль Республики Коми". На его создание привлекли более 166 миллионов рублей, 100 из которых из бюджета страны, а 35 из республиканского. Оставшийся 31 миллион предоставили социальные партнеры. Благодаря данному финансированию обновят материально-техническую базу, а у студентов появится возможность обучаться на современном оборудовании.
Участниками кластера станут технологический техникум Сосногорска, политехнический техникум Усинска, Коми республиканский агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина, Воркутинский арктический горно-политехнический колледж, политехнический техникум Сыктывкара.