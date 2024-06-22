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Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 23 июня

Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 23 июняФото из архива "Про Города"

Согласно юристу Ирине Сиваковой, участок земли, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и позже приватизированный, считается совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса о согласии бывшего мужа на заключение договора дарения такого участка является законным.

Однако, как подчеркивает Верховный суд РФ, после расторжения брака согласие второго супруга на сделки с общим имуществом не требуется. В этом случае женщина может оформить договор дарения участка своей матери и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего супруга.

Тем не менее, второй супруг имеет право оспаривать сделку в течение одного года, если сможет доказать, что одаряемому было известно об отсутствии его согласия на дарение. Поэтому важно тщательное документирование всех юридических аспектов сделки для предотвращения возможных споров и защиты своих прав, пишет sevastopolmedia.ru.

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