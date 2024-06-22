В Коми пьяный мотоциклист перевернулся на дороге

19 июня 2024 года около 20:37 в деревне Пожня Сосногорского района произошло ДТП. Местный житель 1996 года рождения сел за руль мотоцикла Alpha в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ехал по улице Центральной в направление автомобильного моста со стороны магазина. Транспортное средство ему не принадлежало и не имело государственных знаков регистрации. Напротив дома №17 водитель не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

В результате случившегося пожненец получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибленные раны подбородка и головы. На момент аварии на мужчине не было мотошлема. Госпитализация ему не потребовалась. Прав у пострадавшего нет и никогда не было, при этом он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По словам очевидцев, молодому человеку дали 10 суток ареста.