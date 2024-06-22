В Коми пенсионерка перевела мошенникам более одного миллиона рублей
- 19:15 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Воркутинка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Женщина поверила, что кто-то получил доступ к её личному кабинету “Госуслуг”. Об этом сообщает МВД по Коми.
В отдел полиции Воркуты обратилась местная жительница. На протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка, портала государственных услуг и полиции.
Незнакомцы убедили 64-летнюю женщину в том, что постороннее лицо завладело её личными данными и пытается присвоить себе её сбережения. Мошенники предложили пенсионерке взять кредит и перевести деньги на безопасную ячейку. Воркутинка поверила и перевела аферистам 1,1 миллион рублей, 500 тысяч из которого были её личные накопления.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.