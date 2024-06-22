В Коми пенсионерка перевела мошенникам более одного миллиона рублей

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Воркутинка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Женщина поверила, что кто-то получил доступ к её личному кабинету “Госуслуг”. Об этом сообщает МВД по Коми.

В отдел полиции Воркуты обратилась местная жительница. На протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка, портала государственных услуг и полиции.