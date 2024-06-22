В Сыктывкаре 23 июня автобус №17 изменит свой маршрут

На одной из улиц Сыктывкара организовали одностороннее движение. Об этом сообщает администрация города.

22 и 23 июня в столице Коми временно изменится схема маршрута одного из автобусов. В эти дни с 8 утра до 14 часов дня будет организовано одностороннее движение по части улицы Маркова. Это касается участка от улицы Димитрова до улицы Станционной. Автобус №17 изменит свой путь следования. Как именно будет проходить данный маршрут изображено на картинке.