Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года
- 19:31 22 июня
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- Служба новостей
Категории граждан, которым увеличат пенсионные выплаты с 1 июля 2024 года. Рассказываем, кому повысят социальные государственные выплаты в России в июле.
Повышение размера выплачиваемой пенсии зависит от многих обстоятельств и происходит, как правило, с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором у гражданина появилось право на увеличение сумм выплат. Не будет исключением и июль этого года. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Так, размер пенсионных выплат вырастет для тех граждан, кто вышел на пенсию, но продолжал работать. В случае их увольнения с работы в июне Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает их страховые пенсии.
Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы, поясняет юрист.
Кроме того, также автоматически, за счет фиксированной выплаты на 8 134 рубля, будет повышена пенсия для тех россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, а также тех, кто получил в июне первую группу инвалидности.
«Важно учитывать, что надбавка будет выплачена пропорционально количеству дней, прошедших с даты рождения гражданина или получения им первой группы инвалидности», — отметил эксперт.
Также Соловьев напомнил, что следующая ожидаемая индексация страховых пенсий произойдет 1 августа этого года, а увеличение военных пенсий — с 1 октября.
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