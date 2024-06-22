В Коми мотоцикл и Daewoo Nexia не поделили перекрёсток
- 12:45 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Печоре автомобиль не уступил дорогу мотоциклу, что привело к аварии. Байкер получил различные травмы, в том числе перелом. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
21 июня 2024 года около 10:10 на перекрёстке Железнодорожной и Социалистической улиц в Печоре произошла авария. Водитель 1959 года рождения управлял Daewoo Nexia и двигался Железнодорожной улице со стороны Печорского проспекта. В это время мотоциклист 1989 года рождения ехал со стороны улицы Чехова. Иномарка не уступила дорогу Regulmoto и врезалась в него.
Байкер получил ушибы колена, грудной клетки, а также перелом рёбер справа. В момент аварии на мужчине был мотошлем. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель Daewoo Nexia за рулём с 1983 года.