Сыктывкарец получил сотрясение в автобусе

Фото УГИБДД по Коми

Мужчина получил травмы в сыктывкарском автобусе. Как это произошло, сообщает УГИБДД региона. 21 июня 2024 года на территории Коми произошло 4 ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Два происшествия случились в Сыктывкаре.

Около 20:50 водитель автобуса Lotos 1966 года рождения ехал по Сысольскому шоссе со стороны улицы Морозова. На перекрёстке с улицей Пермской маршрутка №46 начала поворачивать налево. В результате этого манёвра мужчина 1967 года рождения упал в салоне автобуса.

Сыктывкарец получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы, также у него под вопросом черепно-мозговая травма. Водитель общественного транспорта имеет стаж с 2007 года.