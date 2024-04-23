В Сыктывкаре УК получила штраф за неочищенную от снега кровлю
- 17:15 23 апреля
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- Белла Лебедева
фото редакции
В Сыктывкаре управляющую компанию оштрафовали за несоблюдение правил благоустройства города.
Это стало первым прецедентом применения штрафа за неисполнение предписания, выданного администрацией столицы Коми.
Первый штраф вынесли за несвоевременную очистку кровли от наледи, снега и сосулек. Мэр Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что решение о наложении административного штрафа принял мировой суд.
Весной в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства прошла работа с управляющими организациями и собственниками зданий. Всего в Коми выдали 12 предостережений и 61 предписание.
Управление контроля администрации Сыктывкара пояснило, что большинство УК устраняют нарушения после получения соответствующих предписаний.