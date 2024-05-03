"Полный запрет со 2 по 12 мая": абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

С началом дачного сезона 2 мая вступают в силу новые законодательные ограничения, которые касаются деятельности на приусадебных участках. Дачникам и огородникам следует быть внимательными, так как будет введен строгий контроль за соблюдением этих новых правил.

Одно из нововведений связано с установленными запретами на определенные виды деятельности. Например, запрещается организация свалок на своих участках и хранение мусора без специализированных контейнеров для неорганических отходов. Владельцев участков, у которых будет обнаружен мусор на территории, ожидают штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Захоронение пластиковых отходов в землю также будет наказываться штрафом в размере 2000 рублей.