"Полный запрет со 2 по 12 мая": абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз
- 10:10 3 мая
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- Служба новостей
С началом дачного сезона 2 мая вступают в силу новые законодательные ограничения, которые касаются деятельности на приусадебных участках. Дачникам и огородникам следует быть внимательными, так как будет введен строгий контроль за соблюдением этих новых правил.
Одно из нововведений связано с установленными запретами на определенные виды деятельности. Например, запрещается организация свалок на своих участках и хранение мусора без специализированных контейнеров для неорганических отходов. Владельцев участков, у которых будет обнаружен мусор на территории, ожидают штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Захоронение пластиковых отходов в землю также будет наказываться штрафом в размере 2000 рублей.
Другое правило касается высадки растений. Деревья запрещено сажать ближе, чем на трех метрах от забора соседей. Нарушение этого правила также влечет финансовое наказание.
Кроме того, введен запрет на разведение некоторых видов животных на дачных участках, таких как козы, свиньи и коровы. Эти виды животных разрешены только на участках сельскохозяйственного назначения. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы, которые составляют не менее 10 тысяч рублей или зависят от кадастровой стоимости участка.
Важно отметить, что эксперты предупреждают о жестких штрафах за нарушение этих правил, поэтому дачникам необходимо быть внимательными и соблюдать все требования, сообщает PRIMPRESS.