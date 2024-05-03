Жители республики Коми открыли грибной сезон

Дмитрий Кириллов, ученый-миколог, отметил в интервью "Коминиформу", что грибной сезон уже начался. И это заметить по ранневесенним грибам, включая саркосому шарвидную, строчку обыкновенного и стробилуруса съедобного.

Первые плодовые тела саркосомы Кириллов обнаружил в этом году 20 апреля под Сыктывкаром. Это на неделю раньше, чем обычно (среднемноголетняя дата появления саркосомы - 28-29 апреля).

Дмитрий подчеркивает, что здесь нет никаких аномалий - все происходит естественным образом и характерно для данного вида грибов. Теплая погода и проталины в лесу, где обитает саркосома, позволяют грибу начать формировать плодовые тела. Интересно, что они часто появляются прямо под снегом. Солнечные лучи проникают сквозь тонкий слой снега и питают зачатки плодовых тел саркосомы, которые находятся на поверхности подстилки в лесу. С помощью солнечной энергии они начинают свое развитие и рост.