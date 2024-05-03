Сыктывкарцы могут заработать на мусоре
- 15:20 3 мая
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Сыктывкарцам больше не нужно выбрасывать стеклянные бутылки и банки. Теперь на них горожане могут заработать. Пункт приема стеклотары работает в столице Коми для тех, кто готов разделять отходы и дарить им вторую жизнь. Об этом сообщила сегодня в ходе неформальной встречи с представителями СМИ министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. По ее словам, в Сыктывкаре прием стекла отлажен относительно недавно. Занимается благим делом частная компания (ООО «ПВС»).
—Они разогревают бывшие в употреблении стеклянные банки и бутылки и получают массу, из которой затем изготавливают плитки и иную актуальную для сферы строительства продукцию, — отметила Екатерина Александровна.
Фото Дарьи Шучалиной
Сама она тоже вносит личную лепту в развитие системы раздельного сбора мусора. Причем делает это с детства, поскольку выросла в семье, где почитали экологию (папа возглавлял лесничество, а мама трудилась инженером).
— Сейчас я всех своих близких приобщила к раздельному сбору. Дочка с удовольствием делит по пакетам пластик, стекло и бытовые продуктовые отходы. Кроме того, мы с ней вместе сдаем макулатуру время от времени, — призналась руководитель профильного ведомства.
Она напомнила, что в столице Коми год от года расширяется инфраструктура под цели эко-воспитания населения. Так, город обзавелся благодаря ООО «Региональный оператор Севера» сотней цветных баков для классификации отходов. Власти муниципалитета закупили и расставили по разным частям города оранжевые шкафчики с запертыми на замок дверками. Напомним, они предназначены для особо опасных отходов. В таких боксах предусмотрены отверстия, чтобы складировать батарейки, люминесцентные лампы, градусники и прочее – то, что недопустимо утилизировать, просто выбрасывая в обычные контейнеры для ТКО.
— Кроме того, чтобы профилактировать появление свалок, мы закупили камеры – они будут служить фотоловушками, — сообщила министр. — Установим их в определенных местах, а в диспетчерском пункте будет вестись наблюдение: если недобросовестные граждане или предприятия решат сэкономить на оплате официального вывоза мусора, мы увидим и предотвратим загрязнение лесов и земельного покрова.
По подсчетам Минприроды Коми, жители Республики ежегодно производят чуть более двухсот тысяч тонн отходов. Из этого объема порядка 85 тысяч тонн приходится на жителей и гостей столицы региона.