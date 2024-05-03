Сыктывкарцы могут заработать на мусоре

Сыктывкарцам больше не нужно выбрасывать стеклянные бутылки и банки. Теперь на них горожане могут заработать. Пункт приема стеклотары работает в столице Коми для тех, кто готов разделять отходы и дарить им вторую жизнь. Об этом сообщила сегодня в ходе неформальной встречи с представителями СМИ министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. По ее словам, в Сыктывкаре прием стекла отлажен относительно недавно. Занимается благим делом частная компания (ООО «ПВС»).

—Они разогревают бывшие в употреблении стеклянные банки и бутылки и получают массу, из которой затем изготавливают плитки и иную актуальную для сферы строительства продукцию, — отметила Екатерина Александровна.

Фото Дарьи Шучалиной

Сама она тоже вносит личную лепту в развитие системы раздельного сбора мусора. Причем делает это с детства, поскольку выросла в семье, где почитали экологию (папа возглавлял лесничество, а мама трудилась инженером).