Льготы льготами, но эти четыре налога в 2024 году пенсионеры обязаны заплатить обязательно

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В России пенсионерам предоставляются некоторые налоговые льготы, но также существуют определенные платежи, которые они обязаны вносить в соответствии с законом, сообщает «Прайм». Если пенсионер продолжает работать, то он обязан платить налог на доходы физических лиц, если он трудится по трудовому договору или договору гражданско-правового характера.

Налог на доходы физических лиц также взимается с дохода от сдачи квартиры. Если пенсионер имеет статус самозанятого, налог составляет 4-6 процентов, в противном случае - 13-15 процентов.

При продаже квартиры до истечения минимального срока владения также возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц.

Если проценты от банковских вкладов превышают 150 тысяч рублей, то придется платить налог.

Пенсионеры в России освобождены от налога на имущество только за один объект из нескольких категорий недвижимости. Например, если у пенсионера есть одна квартира и один гараж, то налог не взимается. Если есть две квартиры, то налог выставляется на одну из них (по выбору пенсионера).

Пенсионеры и предпенсионеры также имеют право на льготу по налогу на землю. За участок площадью до 6 соток налог не взимается. Если участок больше, то необходимо уплатить налог только за его часть, превышающую 600 квадратных метров.

Транспортный налог действует на региональном уровне. Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры и предпенсионеры освобождены от транспортного налога за один автомобиль мощностью до 150 л.с., произведенный в России или ЕАЭС и зарегистрированный в ГИБДД после 1 января 2020 года.