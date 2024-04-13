Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

Чтобы получить богатый и вкусный урожай, растения нужно подкармливать во время вегетации. Можно использовать промышленные удобрения или народные методы. В народных методах используются природные питательные вещества, которые естественным образом подходят для питания растений.

При посадке рассады томатов рекомендуется положить на дно лунки кусочек свежей рыбы или маленькую рыбку типа кильки, посыпать её чайной ложкой золы, затем присыпать землёй и посадить рассаду. Это обеспечит растение фосфором, калием и микроэлементами.