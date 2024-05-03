В Коми женщину лишили пенсии из-за поездок на могилу к покойному мужу
- 16:45 3 мая
- 16+
- Служба новостей
Исполняющий обязанности прокурора Коми подал иск в Сыктывкарский горсуд от имени материального истца против Российской Федерации, МВД России, МВД по Коми и отдела пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения МВД по Коми. В иске требовалось признать незаконным приостановление пенсии и восстановить ее выплату, а также выплатить недополученную пенсию и компенсацию морального вреда.
Истец получала пенсию за выслугу лет по линии МВД с районным коэффициентом 1,2. Однако выплата пенсии была приостановлена после того, как МВД получило информацию о том, что она не проживает в Усть-Вымском районе. МВД требовало предоставить документы, подтверждающие проживание в указанном районе, чтобы возобновить выплату пенсии с районным коэффициентом.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что истец временно находилась за пределами России в Украине, посещая могилу своего супруга. Возвращение на территорию Коми оказалось невозможным из-за прекращения сообщения между Россией и Украиной и проведения военной спецоперации. Суд пришел к выводу, что истец вынужденно находится за границей и не может вернуться домой по объективным причинам.
На основании представленных материалов суд удовлетворил требования истца и обязал возобновить выплату пенсии, а также выплатить компенсацию морального вреда. Суд отметил, что сомнения пенсионного органа в правильности выплаты пенсии не могут служить основанием для ее приостановления или производства удержаний. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.