В Коми женщину лишили пенсии из-за поездок на могилу к покойному мужу

Исполняющий обязанности прокурора Коми подал иск в Сыктывкарский горсуд от имени материального истца против Российской Федерации, МВД России, МВД по Коми и отдела пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения МВД по Коми. В иске требовалось признать незаконным приостановление пенсии и восстановить ее выплату, а также выплатить недополученную пенсию и компенсацию морального вреда.

Истец получала пенсию за выслугу лет по линии МВД с районным коэффициентом 1,2. Однако выплата пенсии была приостановлена после того, как МВД получило информацию о том, что она не проживает в Усть-Вымском районе. МВД требовало предоставить документы, подтверждающие проживание в указанном районе, чтобы возобновить выплату пенсии с районным коэффициентом.