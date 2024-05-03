Специалисты высказали опасения: останутся ли потомки сыктывкарцев без Сысолы
- 16:00 3 мая
- 0+
- administrator
Сыктывкар в будущем рискует остаться без одной из двух рек, протекающих по территории столицы Коми. Как сохранить уровень объема воды в Сысоле и сколько денег
потребуется, чтобы сберечь ее для потомков? На эту тему высказалась сегодня в ходе неформальной встречи с представителями СМИ
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.
По данным возглавляемого ею ведомства, каждый год Сысола медленно, но верно мелеет. Деформация русла официально зафиксирована в прошлом году. Тогда же специалисты высказали опасения относительно будущего этого водоема: серьезные негативные последствия для эко-системы столицы Коми неизбежны, если не предпринять должных мер. В министерстве это понимают. Но торопиться не спешат и… слава Богу!
— Это тот случай, когда быстрые меры нанесут больше вреда, нежели пользы, — призналась министр. — Необходимо для начала изготовление научного проекта, чтобы понимать: что именно и как конкретно предстоит сделать. Необходимые средства – 8,5 миллиона рублей – в бюджете региона на эти цели заложены. Разработку проекта планируем заказать в 2025-ом.
Только после получения профессионально подготовленной учеными стратегии в этом непростом деле власти Республики займутся профилактикой дальнейшего обмеления Сысолы.
— Тема важная. Природные процессы таковы, что берега этой реки постоянно подмываются, — призналась Екатерина Киселевич. – Разумеется, работы будут синхронизированы с берегоукреплением данного водоема и обустройству набережной. Это тот проект, который руководство нашего региона в апреле текущего года успешно презентовало в рамках Дней Республики Коми в Москве, в Совете Федерации.
Тем самым, сыктывкарцам удастся избежать незавидной участи корткеросцев: некоторое время назад в районе из-за аналогичного природного процесса «сполз» в реку один из берегов, на которых располагались жилые дома, так что местным властям пришлось внепланово и экстренно решать квартирный вопрос для пострадавших местных жителей.