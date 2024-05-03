Специалисты высказали опасения: останутся ли потомки сыктывкарцев без Сысолы

Сыктывкар в будущем рискует остаться без одной из двух рек, протекающих по территории столицы Коми. Как сохранить уровень объема воды в Сысоле и сколько денег

потребуется, чтобы сберечь ее для потомков? На эту тему высказалась сегодня в ходе неформальной встречи с представителями СМИ

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

По данным возглавляемого ею ведомства, каждый год Сысола медленно, но верно мелеет. Деформация русла официально зафиксирована в прошлом году. Тогда же специалисты высказали опасения относительно будущего этого водоема: серьезные негативные последствия для эко-системы столицы Коми неизбежны, если не предпринять должных мер. В министерстве это понимают. Но торопиться не спешат и… слава Богу!

— Это тот случай, когда быстрые меры нанесут больше вреда, нежели пользы, — призналась министр. — Необходимо для начала изготовление научного проекта, чтобы понимать: что именно и как конкретно предстоит сделать. Необходимые средства – 8,5 миллиона рублей – в бюджете региона на эти цели заложены. Разработку проекта планируем заказать в 2025-ом.

Только после получения профессионально подготовленной учеными стратегии в этом непростом деле власти Республики займутся профилактикой дальнейшего обмеления Сысолы.