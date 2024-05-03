Ухта может попасть в перечень эндемичных территорий по клещевому энцефалиту

pxhere.com

Власти региона рассматривают возможность включения Ухты в перечень эндемичных районов по клещевому энцефалиту. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора региона в интервью "Комиинформу".

В настоящее время акарицидная обработка территорий и вакцинация против клещевого энцефалита проводятся бесплатно только в регионах, признанных эндемичными. В Коми такими районами являются Прилузский, Сысольский, Койгородский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Корткеросский районы и город Сыктывкар.

Ухта на данный момент не входит в перечень эндемичных районов, поэтому там не проводятся акарицидная обработка и вакцинация. Однако ученые отмечают, что клещи каждый год продвигаются все дальше на север. В 2022 году Княжпогостский район уже был включен в перечень эндемичных. Поэтому есть вероятность, что следующим может быть и МОГО "Ухта".

Для включения города в перечень эндемичных районов необходимо выполнение ряда условий, устанавливаемых на основе проведенных исследований. Критерии дифференциации эндемичных территорий основаны на уровнях заболеваемости. Если риск заражения вирусом клещевого энцефалита составляет не менее 10 случаев на 100 тысяч населения, территория считается эндемичной. Помимо этого, выделяются эпидемиологические зоны низкого, среднего, выше среднего и высокого риска заражения вирусом клещевого энцефалита и боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора Коми, в прошлом году в Ухте зарегистрировали один случай клещевого энцефалита и один случай боррелиоза.