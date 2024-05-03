В Сыктывкаре в 2024 году от борщевика обработают более 900 тысяч кв. метров

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При этом первый этап химической обработки гербицидами начнется уже 6 мая текущего года. Согласно опубликованной пресс-релизу мэрии Сыктывкара, в 2024 году на территории города обработают более 900 000 квадратных метров земли от борщевика Сосновского. Этот сорняк является вредным и опасным, и для его борьбы будут использоваться два метода: кошение и химическая обработка гербицидами.

Процесс обработки будет в первую очередь направлен на участки вдоль красных линий улично-дорожной сети, а также на территории детских садов, школ и жилой застройки. Кроме того, муниципалитет заключил контракт с ООО "Дезкоми" на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории города методом кошения.

Ранее были проведены четыре аукциона на заключение контрактов по уничтожению борщевика Сосновского на территории Сыктывкара методом химической обработки, и подрядчики для данных контрактов уже были определены. Выполнение работ будет проходить в соответствии с техническим заданием, в котором предусмотрена химическая обработка, одобренная Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, а также метод кошения в водоохранных зонах.