В Сыктывкаре на Пасху ограничат движение транспорта по двум улицам

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В связи с предстоящей Пасхой, администрация Сыктывкара приняла решение о временных ограничениях на движение транспорта в районе Предсоборной площади. По информации, предоставленной мэрией города, ожидаются изменения во времени и маршрутах автобусов.

Ограничения вступят в силу в ночь с 4 на 5 мая в районе улиц Ленина и Свободы в связи с проведением пасхального богослужения. Так, движение транспорта будет ограничено по ул. Ленина (от ул. Ленина, 21 до ул. Свободы) и по ул. Свободы (от ул. Интернациональной до ул. Советской) с 21.00 4 мая до 5.00 5 мая.

5 мая с 7.00 до 17.00 также запланировано перекрытие движения по ул. Ленина (от дома №17 на ул. Ленина до ул. Свободы) и по ул. Свободы (от дома №25 до дома №23) в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Пасхе.

Информация о временных ограничениях на движение транспорта также касается расписания автобусов маршрута № 46, который будет курсировать в пасхальную ночь. Мэрия Сыктывкара призывает горожан и гостей города учесть эти изменения при планировании поездок.