Под конец весны лотерейный билет принесет выигрыш: Глоба предрек денежную удачу трем знакам зодиака

Павел Глоба, всемирно известный астролог, писатель и публицист, утверждает, что в последние дни весны 2024 года три знака зодиака будут обладать особым финансовым везением. Он называет их "денежными магнитами". Согласно его прогнозу, коридор финансовой удачи откроется для представителей этих знаков в субботу, 27 апреля 2024 года, и будет продолжаться до конца года.

Львам Глоба советует попытать удачу в лотерее, особенно в период с 27 по 30 апреля. Он уверен, что они сорвут крупный выигрыш. Чтобы сохранить денежный поток дольше, Львам рекомендуется не скупиться на подарки для близких и родных.