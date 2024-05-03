Под конец весны лотерейный билет принесет выигрыш: Глоба предрек денежную удачу трем знакам зодиака
- 16:10 3 мая
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- Служба новостей
Павел Глоба, всемирно известный астролог, писатель и публицист, утверждает, что в последние дни весны 2024 года три знака зодиака будут обладать особым финансовым везением. Он называет их "денежными магнитами". Согласно его прогнозу, коридор финансовой удачи откроется для представителей этих знаков в субботу, 27 апреля 2024 года, и будет продолжаться до конца года.
Львам Глоба советует попытать удачу в лотерее, особенно в период с 27 по 30 апреля. Он уверен, что они сорвут крупный выигрыш. Чтобы сохранить денежный поток дольше, Львам рекомендуется не скупиться на подарки для близких и родных.
Весы, согласно астрологу, будут находиться под влиянием планеты Меркурия с 27 апреля 2024 года. Он утверждает, что это будет иметь финансовое значение для представителей этого знака. Весы могут рассчитывать на крупную премию и участие в прибыльных проектах, которые принесут доход на протяжении долгих лет. Чтобы продлить свое пребывание в финансовом коридоре, Весам рекомендуется избавиться от долговых обязательств.
Астролог сообщает, что Рыбы в конце апреля 2024 года могут ожидать возврат старых забытых долгов и неожиданный приход денег из различных источников. Он упоминает возможное наследство от дальнего родственника, с которым представители этого знака, скорее всего, не были знакомы. Чтобы продлить черед финансовых приходов, Рыбам рекомендуется помириться со старым другом.
Стоит помнить, что астрологические прогнозы не являются научно подтвержденными фактами, и решения о финансовых вопросах всегда следует принимать на основе собственного обдумывания, финансового планирования и консультации с профессиональными финансовыми советниками.