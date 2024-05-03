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Их Ухты в Минеральные Воды отпрвятся авиарейсы

Их Ухты в Минеральные Воды отпрвятся авиарейсыфото редакции

Об этом рассказали в администрации города.

В результате расширения области транспортных услуг в Ухте утвердили расписание еженедельных рейсов ООО "Авиапредприятие "Северсталь" по маршруту "Ухта - Минеральные Воды - Ухта". Такую информацию предоставила администрация Ухты.

Согласно установленным данным, рейсы будут осуществляться с 31 марта по 20 октября 2024 года еженедельно, в воскресенье. В случае увеличения спроса на авиаперелеты возможно увеличение частоты рейсов до двух рейсов в неделю на постоянной основе.

Жители Республики Коми получат дополнительную возможность воспользоваться аэропортом в городе Минеральные Воды в качестве удобной транзитной точки при путешествиях в города Ставропольского, Краснодарского краёв и на Черноморское побережье, в связи с сохранением ограничений на перелеты на юге Российской Федерации.

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