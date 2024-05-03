Их Ухты в Минеральные Воды отпрвятся авиарейсы

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Об этом рассказали в администрации города. В результате расширения области транспортных услуг в Ухте утвердили расписание еженедельных рейсов ООО "Авиапредприятие "Северсталь" по маршруту "Ухта - Минеральные Воды - Ухта". Такую информацию предоставила администрация Ухты.

Согласно установленным данным, рейсы будут осуществляться с 31 марта по 20 октября 2024 года еженедельно, в воскресенье. В случае увеличения спроса на авиаперелеты возможно увеличение частоты рейсов до двух рейсов в неделю на постоянной основе.