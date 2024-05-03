Россиян оставят без "второго хлеба": за посадку картошки на даче начнут безжалостно штрафовать?
- 12:45 3 мая
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- Служба новостей
В последнее время среди садоводов и огородников появились слухи о возможном запрете выращивания картофеля на собственных участках. Однако эксперты уверяют, что никаких запретов не планируется.
Паника возникла из-за неправильного толкования статьи 10.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штрафы предусмотрены только за использование "нелегальных" семян в коммерческих целях и продажу урожая. Под "нелегальными" семенами понимаются картофель из собственного урожая, клубни от друзей или соседей, а также картофель, купленный у случайных продавцов.
Таким образом, использование «нелегальных» семян для личной посадки полностью законно.
Многие опытные огородники используют для посадки картофель из прошлогоднего урожая и семена от соседей, что помогает им сэкономить на покупке семян в магазинах.
Однако при покупке семенного картофеля в специализированных магазинах стоит обращать внимание на наличие сертификата, подтверждающего законное происхождение семян.
Запрет касается только коммерческих производителей, которые занимаются продажей семян и урожая на промышленных масштабах.
Чтобы повысить урожайность, важно правильно выбрать сорт картофеля, учитывая климатические условия и особенности почвы на участке. Среди популярных сортов для частного выращивания - ранние, среднеранние и среднеспелые сорта.
Таким образом, слухи о запрете выращивания картофеля оказались необоснованными, сообщает progorod43.ru.