Россиян оставят без "второго хлеба": за посадку картошки на даче начнут безжалостно штрафовать?

В последнее время среди садоводов и огородников появились слухи о возможном запрете выращивания картофеля на собственных участках. Однако эксперты уверяют, что никаких запретов не планируется.

Паника возникла из-за неправильного толкования статьи 10.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штрафы предусмотрены только за использование "нелегальных" семян в коммерческих целях и продажу урожая. Под "нелегальными" семенами понимаются картофель из собственного урожая, клубни от друзей или соседей, а также картофель, купленный у случайных продавцов.