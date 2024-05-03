В Эжве обнаружили источник марганца в воде

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Эту информацию подтвердили результаты проб, взятых Роспотребнадзором в регионе. По информации предоставленной Эжвинским муниципальным унитарным предприятием "Жилкомхоз", проблема повышенного содержания марганца в воде в марте текущего года обусловлена ситуацией на реке, где находится водозабор. К концу зимы уровень примесей в воде увеличился, но с появлением весны качество воды в реке улучшилось, и содержание марганца вернулось к норме. C 11 апреля вода, поступающая к потребителям, соответствует установленным стандартам.

Эжвинское МУП "Жилкомхоз" пояснило, что марганец попадает в воду из различных источников, таких как талая вода, грунтовые потоки, окисление минералов и высыпание железомарганцевых руд, а также при разложении органических веществ.