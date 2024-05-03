В Сыктывкаре проведут автопробег "Бессмертный полк"
- 10:30 3 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Общественная палата Коми приглашает всех жителей региона присоединиться к новым форматам акции "Бессмертный полк", внеся свой вклад в почетное и торжественное чтение памяти ветеранов Великой Отечественной войны.
Из соображения безопасности, традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году не проведут. Однако ООД "Бессмертный полк России" стремится к объединению и поддержке всех граждан России. Поэтому они рекомендуют несколько альтернативных форматов для проведения акции с 1 по 12 мая 2024 года.
Одним из предложенных способов участия в акции является размещение портретов героев войны и тружеников тыла на общественном транспорте, в сфере ЖКХ, на водном транспорте, а также на личной одежде и в профилях в социальных сетях.
Кроме того, 8 мая Общественная палата Республики Коми организует автопробег. Участие в пробеге примут автомобили и мототранспорт, украшенные флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы и портретами ветеранов, по центральным улицам, с целью создания праздничной атмосферы.