В Сыктывкаре проведут автопробег "Бессмертный полк"

Общественная палата Коми приглашает всех жителей региона присоединиться к новым форматам акции "Бессмертный полк", внеся свой вклад в почетное и торжественное чтение памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Из соображения безопасности, традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году не проведут. Однако ООД "Бессмертный полк России" стремится к объединению и поддержке всех граждан России. Поэтому они рекомендуют несколько альтернативных форматов для проведения акции с 1 по 12 мая 2024 года.