Экс-начальника отдела администрации Усть-Вымского района осудили за злоупотребление полномочиями

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Уголовное дело рассмотрели 3 мая 2024 года. Бывший начальник отдела реализации жилищных программ управления районного хозяйства администрации Усть-Вымского района был наказан Усть-Вымским районным судом.

По информации пресс-службы судов Коми, подсудимая в период с 12 февраля 2019 года по 23 декабря 2020 года занималась реализацией муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Она хотела получить положительную оценку руководства и избежать негативной реакции на свою работу, поэтому злоупотребляла своими должностными полномочиями.

Бывший начальник отдела без должного обоснования начальной цены контрактов по приобретению квартир, не учитывая эффективность муниципальных закупок и экономию средств бюджета, устанавливала завышенные цены, не соответствующие реальной рыночной стоимости недвижимости в районе.

В результате районная администрация заключила муниципальные контракты на приобретение 9 квартир, которые оказались непригодными для проживания: в них не было необходимых условий для комфортной жизни, включая отсутствие приемлемой комнатной температуры, мест для приготовления пищи и осуществления гигиенических процедур. Тем не менее, по договорам социального найма квартиры были переданы гражданам.

Такое злоупотребление должностными полномочиями подсудимой серьезно нарушило права и законные интересы граждан на улучшение жилищных условий, а также излишне израсходовало бюджетные средства в размере более 3 миллионов 220 тысяч рублей, что является нарушением интересов государства, защищенных законом.

В ходе судебного заседания подсудимая отрицала свою вину по предъявленному обвинению. Она выразила несогласие со стоимостью имущества, установленной экспертизами, проведенными в рамках уголовного дела, и заявила, что не признает состава преступления, а также не предприняла мер к заглаживанию вреда.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности обвиняемой, суд приговорил ее к основному наказанию в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей и дополнительному наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационных или административно-хозяйственных полномочий, на 2 года и 6 месяцев.