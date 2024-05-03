"Выходные будут перенесены" жителей России ошарашили новым решением по майским праздникам

В России планируются изменения в календаре майских праздников на будущий год, конкретно на 2025 год. Целью этих изменений является создание более длительного непрерывного отпуска весной. Планы по перестановке выходных дней были одобрены правительством в прошлом году, и в настоящее время разрабатывается новый календарь, включая новые идеи.

В предлагаемом проекте предусматривается перемещение некоторых выходных дней из зимнего периода. Конкретно, речь идет о днях с 1 по 7 января, которые обычно являются праздничными согласно Трудовому кодексу. Если эти дни приходятся на выходные, предусматривается возможность переноса их на другое время, чтобы создать дополнительные выходные.