С 4-5 мая исчезнет на всех заправках. Автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Фото из архива "Про Города"

Водителям советуют готовиться Грядущие выходные, 4-5 мая, станут по-настоящему революционными для всех посетителей АЗС сети "Газпромнефть". В эти дни на всех заправочных станциях произойдет полный переход на новый формат обслуживания с использованием системы постоплаты. Отныне привычный для большинства водителей порядок, когда топливо необходимо оплачивать до заправки, уйдет в прошлое. Теперь клиенты АЗС смогут сначала заправить свой автомобиль, а уже затем произвести оплату на кассе.

Новшество, безусловно, станет важным этапом в повышении качества обслуживания и создании максимально комфортных условий для автомобилистов. По прогнозам экспертов, переход на постоплату способен увеличить пропускную способность заправок в среднем на 50 машин в сутки. Это означает заметное сокращение очередей и, как следствие, существенную экономию времени для водителей.

Появление возможности оплачивать топливо после заправки несет автолюбителям целый ряд преимуществ. Прежде всего, это очевидная экономия времени, ведь водителям больше не придется простаивать в длинных очередях перед кассами. Любой автомобилист знает, как порой нелегко приходится во время пиковых нагрузок - исчезнет необходимость планировать дополнительное время на заправку.

Кроме того, система постоплаты открывает дополнительные возможности для максимально быстрого и удобного бесконтактного расчета. После заправки клиенты смогут рассчитаться за полученное топливо через современные кассы самообслуживания. Таким образом, водителям даже не придется контактировать с персоналом, заметно ускоряя всю процедуру посещения АЗС.

Немаловажно и то, что при новой системе обслуживания каждый автомобилист получит возможность проконтролировать точное количество залитого топлива перед его оплатой. Больше не придется переживать о случаях некорректного отпуска бензина или солярки.

Безусловно, переход на постоплату принесет выгоды и самой сети "Газпромнефть". Благодаря повышению пропускной способности и скорости обслуживания, на АЗС заметно сократятся очереди, неизбежные во время часов пик. Высокая скорость оборота клиентов положительно отразится на производительности и доходности заправок.

Кроме того, внедрение новой системы обслуживания с акцентом на удобство и комфорт для водителей неизбежно повысит степень их лояльности к бренду "Газпромнефть". Именно качественный сервис и широкий набор дополнительных удобств нередко становятся определяющими факторами при выборе автомобилистами той или иной сети АЗС.

Для максимально плавного перехода на новый формат обслуживания на всех АЗС будут размещены подробные инструкции по использованию системы постоплаты. Водителям останется лишь следовать простым указаниям, изложенным на информационных стендах. Процедура выглядит предельно простой.

Автомобилист подъезжает к топливной колонке и выбирает нужный вид бензина или солярки. Осуществляет штатную заправку своей машины. После завершения процесса оплачивает полученное топливо на кассе самообслуживания или через оператора.