Смело закупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал счастливчика апреля среди знаков зодиака

По словам Павла Глобы, с самого начала месяца открывается возможность для Овнов осуществить давние мечты. Гороскоп намекает, что ваше упорство и решительность принесут фантастические результаты.

Астролог предсказывает огромную удачу для знака Овен в апреле. Они могут ожидать выигрыша в лотерее и других финансовых возможностей. Под влиянием планетарных энергий, интуиция Овнов будет усилена, и они смогут четко ощущать числа, приносящие удачу.