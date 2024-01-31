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В Пажге обнаружили тело мертвой пенсионерки в крови

В Пажге обнаружили тело мертвой пенсионерки в кровиФото регионального управления Следственного комитета

В Сыктывдинском районе перед судом предстанет местный житель 54-х лет, что подозревается в убийстве своей возлюбленной

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии правоохранителей, в ноябре 2023 года в квартире одного из домов по улице 1-ый микрорайон в селе Пажга мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. В какой-то момент пара не смогла договориться, и завязался конфликт. Тогда агрессор схватил нож и вонзил его прямо в грудь 61-летней потерпевшей. От полученной колото-резаной раны и обильной кровопотери жертва скончалась на месте.

Следователи выехали на место происшествия, осмотрели квартиру, провели допрос, далее была организована судебно-медицинская экспертиза. Собранные доказательства позволили предъявить подозреваемому обвинительное заключение. Теперь дело рассмотрят в суде.

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