В Пажге обнаружили тело мертвой пенсионерки в крови
- 07:00 31 января
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- Татьяна Зубова
В Сыктывдинском районе перед судом предстанет местный житель 54-х лет, что подозревается в убийстве своей возлюбленной
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По версии правоохранителей, в ноябре 2023 года в квартире одного из домов по улице 1-ый микрорайон в селе Пажга мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. В какой-то момент пара не смогла договориться, и завязался конфликт. Тогда агрессор схватил нож и вонзил его прямо в грудь 61-летней потерпевшей. От полученной колото-резаной раны и обильной кровопотери жертва скончалась на месте.
Следователи выехали на место происшествия, осмотрели квартиру, провели допрос, далее была организована судебно-медицинская экспертиза. Собранные доказательства позволили предъявить подозреваемому обвинительное заключение. Теперь дело рассмотрят в суде.
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