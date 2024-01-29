В Коми вынесли очередной приговор лидеру и участникам ОПГ
- 08:30 29 января
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- Татьяна Зубова
Лидеры преступной группировки "Ифы-Козлова", на счету которых похищение человека, поджог авто, убийство, выслушали очередной приговор. Подробнее об уголовном деле в отношении лидера ОПГ и двух его соучастников рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, уголовное дело в отношении еще одного участника организации выделили в отдельное производство, поскольку именно он согласился сотрудничать со следствием. Мужчину приговорили только к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, три фигуранта в 1999 году решили расправиться с руководителем конкурирующего ОПГ, что по совместительству работал предпринимателем в Воркуте.
31 октября, работая четко по плану, один из сообщников, находясь в машине, обстрелял авто, в котором находилась предполагаемая жертва - произведено около 20 выстрелов из автомата Калашникова. Однако бизнесмен-конкурент оказался жив, а член его группировки, который был рядом, получил легкий вред здоровью. Злоумышленники скрылись с места преступления, а машину и оружие подожгли, дабы избавиться от улик. Второе покушение на предпринимателя случилось в январе 2002 года. Тогда авто мужчины подорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Позднее преступники расправились и с вдовой "конкурента", которая по их информации хотела отомстить за смерть мужа. Они расстреляли ее автомобиль, в котором находилась сама женщина и ее несовершеннолетняя племянница. Обе скончались на месте.
Еще двоих горожан из-за неприязненного отношения участники ОПГ убили в поселке Воргашор. Потерпевших вывезли по отдельности на базу и убили, а тела покойных мужчин спрятали на территории закрытой шахты.
В совокупности преступлений лидеру группировки назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии особого режима, двум другим участникам группировки - 21 год лишения свободы в колонии особого режима и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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