В Коми вынесли очередной приговор лидеру и участникам ОПГ

Лидеры преступной группировки "Ифы-Козлова", на счету которых похищение человека, поджог авто, убийство, выслушали очередной приговор. Подробнее об уголовном деле в отношении лидера ОПГ и двух его соучастников рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело в отношении еще одного участника организации выделили в отдельное производство, поскольку именно он согласился сотрудничать со следствием. Мужчину приговорили только к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.